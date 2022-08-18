Симферополь, 18 августа, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Залповый ливень накрыл Черноморский район Республики Крым 18 августа, в результате подтопленными оказались пять домовладений. Об этом сообщил глава администрации района Алексей Михайловский.

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«Село Красная Поляна и село Кузнецкое, где был залповый ливень — он прошел, пять домовладений подтоплено. Уровень подтопления — 15-16 сантиметров. Вода сейчас сходит, сойдет через час», — цитирует Михайловского «Крым24».

Он уточнил, что вода проникла в два дома. «Крым-Спас» начнёт откачку воды, как только вода спадет ниже уровня порога.

Как сообщало ИА REGNUM, на 18 и 19 августа в Крыму действует штормовое предупреждение из-за дождей и гроз. Ливни прошли уже в Ялте, где под воду ушли дороги.