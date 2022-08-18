Донецк, 18 августа, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Наблюдательного пункта под городом Авдеевка лишились ВСУ: бойцы ДНР освободили важную высоту, на которой ранее закрепились украинские боевики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Как рассказал 18 августа командир гаубичной батареи 1-й Славянской бригады в интервью РИА Новости, подразделение бьёт по противнику под Авдеевкой, выполняет задачу по «прикрытию своих войск, пехоты».

«Нашими силами взят вентствол шахты «Бутовка», — рассказал военный. — Конечно, бои там были тяжёлыми, но пехота справилась со своей задачей».