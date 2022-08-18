Москва, , 16:01 — REGNUM России повезло, что либерализация ценообразования не доведена до конца, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

Кризис Pixabay.com

«В себестоимости производства алюминия около 70% составляют затраты на электроэнергию. Рост стоимости энергии в ЕС, разумеется, больно ударил по этой отрасли. Аналогично, в производстве цинка методом электролиза электроэнергия занимает 50%.

Удобрения производятся из газа. Тут ситуация еще печальнее. Европейские производители удобрений получали газ в 2020-м году по $180 за тысячу кубометров, а сейчас получали бы его по цене в 10 раз дороже. Но производства уже остановлены.

Сельское хозяйство — это удобрения, ГСМ и энергия. Сахар в естественном виде в природе не существует. Необходимо сахарную свеклу превратить в очищенный фасованный сахар. Рост цен на удобрения, ГСМ и энергию также приводит к тому, что эти затраты начинают доминировать в себестоимости.

Удивительным образом, Россия — бенефициар энергетического кризиса. Цены на газ, энергию и ГСМ в РФ в рознице регулируются и растут по сути, на уровень инфляции.

Повезло, что ФАС не успела в полной мере запустить процессы либерализации оптового ценообразования на них через биржевые механизмы.

Иначе Россию ждала бы судьба ЕС. Энергетический кризис — повод задуматься, так ли нужно следовать политике либерального регулирования цен, принятой в ЕС и США», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время энергетический кризис переживает пять главных сырьевых отраслей.

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