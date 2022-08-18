Москва,
18 августа 2022, 16:01 — REGNUM России повезло, что либерализация ценообразования не доведена до конца, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.
«В себестоимости производства алюминия около 70% составляют затраты на электроэнергию. Рост стоимости энергии в ЕС, разумеется, больно ударил по этой отрасли. Аналогично, в производстве цинка методом электролиза электроэнергия занимает 50%.
Удобрения производятся из газа. Тут ситуация еще печальнее. Европейские производители удобрений получали газ в 2020-м году по $180 за тысячу кубометров, а сейчас получали бы его по цене в 10 раз дороже. Но производства уже остановлены.
Сельское хозяйство — это удобрения, ГСМ и энергия. Сахар в естественном виде в природе не существует. Необходимо сахарную свеклу превратить в очищенный фасованный сахар. Рост цен на удобрения, ГСМ и энергию также приводит к тому, что эти затраты начинают доминировать в себестоимости.
Удивительным образом, Россия — бенефициар энергетического кризиса. Цены на газ, энергию и ГСМ в РФ в рознице регулируются и растут по сути, на уровень инфляции.
Повезло, что ФАС не успела в полной мере запустить процессы либерализации оптового ценообразования на них через биржевые механизмы.
Иначе Россию ждала бы судьба ЕС. Энергетический кризис — повод задуматься, так ли нужно следовать политике либерального регулирования цен, принятой в ЕС и США», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время энергетический кризис переживает пять главных сырьевых отраслей.
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