Москва, , 15:45 — REGNUM Проверку в связи с лесными пожарами в Рязанской области по поручению Генпрокуратуры России начала Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе федерального ведомства.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

Будет проверено исполнение законодательства уполномоченными органами лесного хозяйства, в чьи обязанности входит, в том числе, охрана лесного фонда от пожаров.

Кроме того, прокуроры дадут «оценку причинам возгораний, достаточности мероприятий по профилактике и мониторингу лесных пожаров, достоверности сведений об их площади, обеспеченности пожарных формирований необходимыми техникой и оборудованием, своевременности привлечения сил и средств тушения огня».

Как сообщало ИА REGNUM, в Рослесхозе 18 августа завили о сокрытии реальных площадей возгораний.