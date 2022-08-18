Москва, 18 августа, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Злоумышленников, пытавшихся вывезти из России 225 кг золота, задержали сотрудники Внуковской таможни. Об этом сообщает 18 августа пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

Шесть курьеров, граждане России и Армении, пытались перевезти 45 золотых мерных слитков стоимостью около 800 млн рублей. Первая группа из трёх человек собиралась вылететь в Ереван, слитки были в их багаже и ручной клади, вторая группа направлялась в Дубай (ОАЭ) под видом туристов.

Таможенного контроля в отношении пассажиров, направляющихся в Армению, нет. Поэтому после пограничного контроля сообщники встретились в нейтральной зоне аэропорта, чтобы обменяться ручной кладью.

Слитки должны были отправиться в Дубай, но оперативники задержали злоумышленников с золотом после посадки в самолёт.

Иностранцев поместили под стражу, с российских граждан взяли подписку о невыезде. Возбуждено три уголовных дела о контрабанде.

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