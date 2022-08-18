Вильнюс, , 15:27 — REGNUM Единого мнения по вопросу выдачи российским гражданам туристических шенгенских виз в Евросоюзе нет. Об этом советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила 18 августа в эфире национального радио LRT.

Шенгенская виза Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, прийти к согласию относительно выдачи виз будет трудно. В действенности такой меры, как отказ российским гражданам в визах, сомневается не только Германия, но и страны Южной Европы. После пандемии коронавируса они озабочены восстановлением туристического сектора.

«Не думаю, что они готовы легко отказаться от приёма россиян», — сказала Скайсгирите.

Она отметила, что российские туристы составляют значительную часть из тех, кто приезжает в эти страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал объявить туристические визы, выданные российским гражданам на уровне ЕС, недействительными.

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