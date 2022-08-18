Москва, , 15:26 — REGNUM На фоне ситуации с литовским «Шяуляй банком» российское министерство иностранных дел «акцентирует внимание властей Литвы на необходимости незамедлительных мер» по разрешению искусственно создаваемых проблем с транзитом в Калининград. Об этом 18 августа заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В свете намерения литовского «Шяуляй банка» прекратить обслуживание российских контрагентов акцентируем необходимость незамедлительных мер в целях разрешения искусственно создаваемых проблем», — сказал он.

Также Нечаев уточнил, что в МИД РФ исходят из того, что транзит в Калининград, как грузовой, так и пассажирский, должен вестись на основе безусловного соблюдения Евросоюзом и Литвой существующих международных договоренностей и политических обязательств.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что ассоциация гостиниц и ресторанов Литвы не поддерживает инициативу Пакруойской усадьбы Гедрюса Климкявичюса о бойкоте российских туристов.