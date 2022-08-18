Москва, 18 августа, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Из Москвы во Владимирскую область отправились спасатели и техника для тушения пожаров. Об этом 18 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Пожарный шланг

«Вместе с тем, обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей», — написал Собянин в своём телеграм-канале.

Владимирские спасатели 17 августа сообщили загорании торфа на территории частного предприятия ООО «Фаско+» около населённого пункта Панфилово в Гусь-Хрустальном районе. Приблизительная площадь загорания составляла три гектара.