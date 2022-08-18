Краснодар, 18 августа, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Заявление о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию подал мэр Краснодара Андрей Алексеенко. Об этом 18 августа говорится в распоряжении председателя городской Думы Веры Галушко о созыве внеочередного заседания.

Krd.ru Мэр Краснодара Андрей Алексеенко

«В связи с поступлением в городскую Думу Краснодара заявления главы муниципального образования город Краснодар А. А. Алексеенко о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию созвать внеочередной заседание городской Думы Краснодара седьмого созыва 19 августа в 10:00 (мск)», — отмечается в распоряжении.

Как передавало ИА REGNUM, накануне российский журналист Владимир Соловьёв сообщил, что мэр Краснодара Андрей Алексеенко будет назначен новым председателем Совета министров администрации Харьковской области.