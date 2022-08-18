Кабул, 18 августа, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Ашраф Гани, беглый президент Афганистана, в своём последнем интервью CNN заявил, что он был последним членом правительства, покинувшим Афганистан, и что министр обороны покинул страну раньше него. Эти утверждения опроверг Тамим Аси, эксперт по военным вопросам и бывший замминистра национальной обороны (2017–2019 гг.).

President.gov.af Ашраф Гани

«Гани сказал CNN, что был последним, кто покинул Кабул. Да покарает тебя Бог, беглый лжец. В день падения республики, после того, как его вертолёты скрылись с глаз, я своими глазами видел в аэропорту половину кабинета министров и других чиновников в ожидании самолётов и вертолётов», — написал эксперт на своей странице в соцсети.

По его словам, »вечером того же дня колонны армейских частей, полиции и национальной безопасности, прибывшие из провинций, бродили возле штаб-квартир министерств внутренних дел и обороны и службы национальной безопасности, деморализованные, не получая приказов. Некоторые из них плакали и кричали, почему нет связи».

«Я обливался холодным потом, когда видел, как эти молодые люди, вооружённые до зубов, но не имеющие командира, готовы сражаться, в то время как я сам не несу никакой государственной ответственности, но верховный главнокомандующий, «мультяшный» Мохеб (советник Гани по национальной безопасности) и «Распутин» Фазли (глава администрации президента) с награбленными деньгами ждали в Узбекистане вылета в Дубай, чтобы остановиться там в пятизвездочном отеле», — добавил Аси.

В эту ночь колонны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с белыми флагами движения двигались по Кабулу.

«Я вышел ночью и увидел, что они перемещаются без всякой опаски», — вспоминает эксперт.

На следующий день армейские части, подразделения полиции и службы безопасности всё ещё находились в Кабуле, но постепенно разбредались, продолжил бывший замминистра национальной обороны.

«Большая часть руководства, а также высшего и среднего командного состава силовых структур прибыли в аэропорт и ждали возможности бежать. Но большая часть войск по-прежнему была связана воинской присягой. Только к концу второго дня и на третий день, они лишились всяческой надежды и разошлись», — рассказал эксперт.

«Я написал эту заметку, потому что предатель Гани и его подельники в краже денег наняли несколько юридических фирм и компаний по связям с общественностью, чтобы очистить их имена от грязи и создать для них новый имидж. Они хотят вернуться на политическую сцену, как будто ничего не произошло, и они не уничтожали целую нацию. Пусть они ослепнут. Ваше место, предатели, — в самых тёмных ямах истории на протяжении нескольких поколений. Каждый получит то, чего он заслуживает. Вы помните этот лозунг!» — заключил эксперт.