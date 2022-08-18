Луганск, , 14:19 — REGNUM В Луганской Народной Республике заместителем министра образования и науки назначен Евгений Мирошниченко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации республики.

Назначение ИА REGNUM

До этого Мирошниченко занимал должность ответственного секретаря НОЦ «Северо-Кавказский центр стратегических исследований», помощника первого проректора Кубанского государственного университета по учебной работе, качеству образования. Он родился в 1995 году, окончил Донской государственный технический университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. С 2009 года являлся депутатом, зампредов совета Кущёвского сельского поселения Кущёвского района Краснодарского края.

В 2015–2018 годах возглавлял АНО «Центр социально-экономических и политических коммуникаций».