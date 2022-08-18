Берлин, , 14:24 — REGNUM Канцлера Германии Олафа Шольца освистали во время выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург, сообщает немецкое издание Focus. Читатели встали на сторону противников политика, комментируя публикацию.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Шольц в Нойруппине говорил о борьбе с инфляцией и ростом цен, обещал населению дальнейшие меры поддержки. Демонстранты, в том числе представители Левой партии и «Альтернативы для Германии» (АдГ), при этом свистели и кричали.

Пользователь с ником Michael Schäfer отметил, что совместная демонстрация левых и правых — плохой знак. Они не вцепились друг другу в глотки, а отбросили разногласия ради общей цели.

«Это должно заставить правительство всерьёз задуматься», — подчеркнул он.

Читатель Peter-Paul Reitz возмутился, что политика правящей коалиции ФРГ «целиком и полностью направлена ​​против собственного народа». Происходит разрушение одной из богатейших стран, обнищание пенсионеров, на несогласных вешают «ярлык» нацистов. Закономерно, что многие назло голосуют за АдГ, полагает он.

Пользователь tobias hase посетовал, что власти не ограничивают цену на произведённую в стране электроэнергию. Это сработало во Франции, но в Германии люди получили ещё один налог, при этом так называемые льготы смехотворно малы.

«Любой, кто проводит политику против собственных граждан, не заслуживает ничего другого. У Германии хватает денег, чтобы раздавать их всему миру, вот только для собственных граждан их мало, если они вообще остались», — заявил Jörg Lange.

Этот комментатор добавил, что больницы и дома престарелых работают на пределе возможностей, а Шольц стал «никому не нужен».

Читатели подытожили, что такие инциденты, как в Нойруппине, будут происходить чаще. Когда многие осознают, с какими расходами им придётся столкнуться, у них могут «возникнуть сомнения в самом руководстве страны».

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