В Крыму осуждены браконьеры за вылов осетровых на 10 млн рублей
Симферополь, 18 августа, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Группе браконьеров, которые занимались незаконным выловом осетровых в Азовском море, вынес приговор Ленинский районный суд Республики Крым, сообщили 18 августа в пресс-службе суда. Ущерб, причинённый их действиями, оценили в почти 10 млн рублей.
Как установлено в суде, в феврале 2021 года шестеро участников группы, в том числе один находившийся в розыске, решили добыть рыбу браконьерскими методами с целью дальнейшей продажи.
Результатом рыбалки стало около 400 килограммов рыбы: 67 экземпляров русского осетра, три экземпляра севрюги и два экземпляра белуги. Ущерб, нанесённый водным биологическим ресурсам Азовского моря, составил н 9 миллионов 872 тысячи 37 рублей.
Браконьеры были задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ России при разгрузке рыбы с катера в тайник, расположенный на причале.
Подсудимые в ходе суда вину признали полностью и раскаялись. Суд признал их виновными в незаконной добыче и хранении особо ценных водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору, а также в пособничестве в незаконной добыче особо ценных водных биологических ресурсов.
Также суд удовлетворил гражданский иск к подсудимым на сумму 9 миллионов 872 тысячи 37 рублей.