Москва, , 13:26 — REGNUM Законопроект, предлагающий ввести штрафы за нарушение требований к ограничению использования семян сельскохозяйственных растений, содержащих генно-инженерно-модифицированные организмы и их ввоза на территорию России, внесен в Госдуму вице-спикером нижней палаты парламента Алексеем Гордеевым («Единая Россия») и главой думского комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 18 августа.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно документу, за ввоз в страну семян сельскохозяйственных растений без документов или содержащих ГМО предлагается штрафовать граждан на сумму от 1,5 тыс. рублей до 2 тыс. рублей, должностных лиц — от 3 тыс. рублей до 4 тыс. рублей. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 30 тыс. рублей до 40 тыс. рублей.

За нарушение порядка производства, хранения, транспортировки, реализации семян сельскохозяйственных растений, их использования депутаты предлагают установить штрафы для граждан в размере от 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. Для должностных лиц штрафы могут составить от 10 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, а для юридических — от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

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