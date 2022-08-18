Донецк, 18 августа, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел из миномётов Донецка и Зайцево (южное). Об этом 19 августа сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

В 11:35 из Майорска открыли огонь по Зайцево (южное), выпустив шесть мин калибра 120 мм.

В 11:40 и 12:30 из Марьинки стреляли в Петровский район Донецка. Первый раз выпустили пять мин калибра 120 мм, второй — шесть мин.