Женева, Швейцария, , 13:04 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения заявила в своём последнем отчёте, опубликованном на её веб-сайте, что «система здравоохранения Афганистана сталкивается с нехваткой медицинских работников». Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Врач Бригадиров Евгений. Фрагмент портрета

В отчёте говорится, что десятилетия войны, миграция, вспышки болезней и стихийные бедствия привели к огромным потерям в Афганистане, и половина населения страны нуждается в гуманитарной помощи.

«С августа 2021 года экономический кризис глубоко затронул различные службы Афганистана и ухудшил положение уязвимых групп», — указывается в документе.

В ВОЗ также добавили: »Экономический кризис в Афганистане ослабил систему здравоохранения, усилил недоедание и увеличил заболеваемость корью. Пандемия коронавируса повлияла на работу и нагрузку людей и создала большую потребность в лечении психических расстройств, нехватка чистой питьевой воды увеличила количество заболеваний».

Необходимо отметить, что большое количество медицинских работников эмигрировало в другие страны с приходом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане.

Хотя точное количество до сих пор не установлено, но, по неофициальным данным, сотни врачей могли покинуть страну в рамках программы эвакуации в августе прошлого года, а затем и другими способами. ВОЗ и ранее предупреждала, что системе здравоохранения Афганистана грозит полный крах.