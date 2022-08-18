Цхинвал, , 12:56 — REGNUM Депутаты парламента Южной Осетии готовят очередную партию гуманитарной помощи для отправки в Донбасс. Об этом 18 августа агентству «Рес» сообщил депутат Гарри Мулдаров.

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«Мы собираем самое необходимое: воду, нескоропортящиеся продукты питания, медикаменты, разовую посуду, газовые горелки и т.д.», — рассказал он журналистам.

По словам депутата, часть продуктов принесли жители республики, кроме того, часть планируется приобрести в Северной Осетии. Мулдаров также сообщил, что в сборе средств на гуманитарную помощь участвовал государственный ансамбль «Симд». Он провёл благотворительный концерт в поддержку осетинских бойцов, отправившихся в Донбасс.

Сообщается, что отправка гуманитарной помощи запланирована на конце месяца. Ее повезут сами депутаты.