Вашингтон, , 12:55 — REGNUM Уход США из Афганистана оказался «стратегическим провалом», об этом говорится в докладе комитета по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению членов комитета, уход из Афганистана сделал врагов США, включая Китай, Россию и Иран, более смелыми и превратил Афганистан в базу террористов.

В отчёте сказано, что администрация президента США Джо Байдена предпочла вывод войск из Афганистана без всяких условий вопреки мнению своих военных советников. Хотя администрация Байдена заявляет, что выполняла Дохийское соглашение, в отчете указано: «Соглашение в Дохе не вынуждало президента Байдена уйти из Афганистана; он решил сделать это, несмотря на советы своих старших военных советников, разведывательного сообщества и союзников Америки», сообщает Afintl.com.

Отмечено также, что Дохийское соглашение было основано на определённых условиях, и, по словам президента, эти условия ещё не выполнены.

Республиканцы из комитета по международным отношениям со ссылкой на советников Байдена пишут, что он признал, что даже если бы Дохийского соглашения не существовало, он попытался бы вывести войска из Афганистана.

Также в отчёте сказано, что основные союзники по НАТО, включая Великобританию и Германию, настоятельно призывали правительство Байдена не выводить свои войска из Афганистана без конкретных условий.

Хотя разведывательное сообщество и военные США неоднократно предупреждали, что полный уход из Афганистана приведёт к тому, что страна попадет в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Байден заявил в защиту своего решения, что существует очень малая вероятность этого.

В отчёте со ссылкой на министерство обороны США, спецслужбы страны и британскую разведку говорится, что уход из Афганистана был «во благо» только врагам Америки.

«Победа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) укрепила боевой дух экстремистов во всём мире и фактически придала смелости тем, кто находится в Пекине, Тегеране и Москве», — заявил глава британской разведки МИ-6 Ричард Морд.

В отчёте говорится, что после завершения процесса эвакуации значительное количество спецпназовцев афганской армии укрылось в Иране.

«До сегодняшнего дня у администрации Байдена не было планов относительно спецназа. Если многие из них будут интернированы Ираном, Россией или Китаем, они могут представлять серьезную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Они обучены нашим спецназом и знают не только нашу тактику, но знают и лично этих элитных военнослужащих», — говорится в отчёте.

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