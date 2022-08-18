Москва, 18 августа, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Распознать телефонных мошенников можно с помощью бдительности и при помощи специальных приложений для смартфонов, блокирующих спам-звонки. Такими программами пользуются 35% жителей России, приводит результаты опроса ВЦИОМ.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Почти четверти гражданам (23%) удавалось распознать телефонного мошенника по интонации и лексике. 17% отметили, что мошенник просил назвать данные банковской карты и пин-код.

12% смутило, что звонящий задаёт слишком много вопросов и стремится получить дополнительную информацию. Вызвало настороженность, что звонят с незнакомого номера ещё у 12%.

Напряглись после вопросов о персональных данных или после того как звонящий представился сотрудником службы безопасности банка по 9%. Звонки о том, что близкие попали в беду, вызвали подозрение о мошенничестве у 6%.

Опрос проведён 14 августа 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, новую схему обмана жителей России выдумали телефонные мошенники.

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