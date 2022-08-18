Москва, 18 августа, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Лишь один из шести энергоблоков продолжает работу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 18 августа заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

По его словам, вывести из работы остальные пять энергоблоков пришлось из-за обстрелов по объекту со стороны вооруженных сил Украины.

«Я не знаю, какое ещё государство способно стрелять по ядерному объекту. Поэтому ждем комиссии МАГАТЭ. Самое главное, чтобы было прекращение обстрелов атомных объектов», — сказал Балицкий.