Рига, , 11:51 — REGNUM Европейский центральный банк продолжит повышать процентные ставки, считает член Совета управляющих ЕЦБ, глава центрального банка Латвии Мартиньш Казакс.

Европейский центральный банк

«В настоящий момент мы видим, что инфляция неприемлемо высока. В Латвии она превышает 20%», — сказал Казакс, который является одним из самых убежденных «ястребов» ЕЦБ, в интервью латвийскому телеканалу TV3.

«Денежно-кредитная политика уже с декабря прошлого [2021] года стала более жесткой, — сказал он. — Вначале мы сокращали программы поддержки, а в последние несколько месяцев также значительно повысили процентные ставки, и мы продолжим повышать [их]».

Цель этих повышений, по его словам, — не допустить закрепления инфляции, так как дальнейший ее рост оказался бы еще более болезненным.

«Для борьбы с инфляцией также необходима фискальные и структурные меры», — добавил Казакс.

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