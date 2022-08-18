Рига, 18 августа, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Европейский центральный банк продолжит повышать процентные ставки, считает член Совета управляющих ЕЦБ, глава центрального банка Латвии Мартиньш Казакс.

Европейский центральный банк

«В настоящий момент мы видим, что инфляция неприемлемо высока. В Латвии она превышает 20%», — сказал Казакс, который является одним из самых убежденных «ястребов» ЕЦБ, в интервью латвийскому телеканалу TV3.

«Денежно-кредитная политика уже с декабря прошлого [2021] года стала более жесткой, — сказал он. — Вначале мы сокращали программы поддержки, а в последние несколько месяцев также значительно повысили процентные ставки, и мы продолжим повышать [их]».

Цель этих повышений, по его словам, — не допустить закрепления инфляции, так как дальнейший ее рост оказался бы еще более болезненным.

«Для борьбы с инфляцией также необходима фискальные и структурные меры», — добавил Казакс.