Кабул, 18 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) опубликовало новую статистику жертв и ущерба, вызванных наводнениями в Афганистане. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Мещерский Арсений. Наводнение в деревне. 1872

Согласно информации агентства, в результате наводнений в провинциях Нангархар, Парван, Кунар и Лагман были повреждены или разрушены 790 домов. В период с 11 по 15 августа погибли 42 человека и 17 получили ранения, пострадали более 3720 человек.

Самый большой урон понесла провинция Нангархар — 11 погибших и 434 разрушенных дома, затем идёт Парван — 11 погибших и 256 разрушенных домов.

По словам УКГВ, наводнение привело к уничтожению сельхозпродукции, сельскохозяйственных угодий и местной инфраструктуры. Стихия разрушила несколько дорог, в том числе шоссе Чарикар — Бамиан и Тарапас — Гардез в центральном регионе.

УКНВ подчеркнуло, что семьи, которые внесены в оценку ущерба на сегодняшний день, нуждаются в экстренном жилье, продовольствии и медицинской помощи.