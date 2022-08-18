Москва, , 11:44 — REGNUM Наклейки с изображением запрещенной Женевской конвенцией противопехотной мины призваны обратить внимание Запада на военные преступления Киева. «Лепестки», в частности, появились у дипломатических миссий США, Великобритании, Канады, Германии, Польши, Италии и Латвии, сообщается на телеграм — канале российского телеведущего Владимира Соловьева.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Украинские националисты регулярно обстреливают города Донбасса ракетами, которые начинены тысячами «Лепестков». Жертвами этих взрывных устройств становятся мирные жители, старики и дети. Мины срабатывают при нажиме всего лишь в 5 килограммов! Опасности для военной техники они не представляют. Ими засыпаны улицы и парки в Донецке, Лисичанске, Попасной, Ясиноватой, Макеевке и Пантелеймоновке, Новолуганском, а также в Харьковской области на границе с Россией и в Запорожье. При этом, США и их союзники закрывают глаза на геноцид жителей Донбасса, который устроил киевский режим.