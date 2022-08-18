Стокгольм, 18 августа, 2022, 11:38 — ИА Регнум. 18 августа газета Aftonbladet со ссылкой на свои источники написала, что правительство Швеции пригласило Турцию и Финляндию на переговоры по НАТО, которые состоятся на следующей неделе.

Nato.int Финляндия и Швеция

Газета пишет, что между странами состоятся углубленные переговоры о принятии двух северных стран в НАТО.

Встреча состоится в следующую пятницу, 26 августа. МИД Швеции не хочет расскрыать какие-либо подробности встречи.

Турция не сообщает, кто будет представлять страну, но, по информации Aftonbladet, это заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал и советник Эрдогана по внешней политике Ибрагим Калын.