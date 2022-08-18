Остров Корсика, Франция, 18 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Девять человек пострадали в результате сильного шторма, обрушившегося на Корсику, передает BFM TV.

Brocken Inaglory Шторм

Согласно предварительному отчету, девять человек получили ранения в результате сильного шторма, обрушившегося на Корсику 18 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб, а другой был серьезно ранен утром 18 августа, когда на бунгало на Корсике упало дерево.