Канберра, , 11:11 — REGNUM В ходе пресс-конференции 18 августа премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз ответил на критику бывшего главы федерального правительства Джона Ховарда, который считает, что создаваемый Альбанизом новый орган в парламенте страны для защиты прав коренных народов не совсем соотносится с положениями конституции. Об этом написала газета The Guradian.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Australian Labor Party

В свою очередь Альбаниз сказал репортёрам, что посоветовал бы Ховарду изучить детали предложения лейбористов.

«Я бы сказал Ховарду изучить детали, посмотреть на комментарии, которые были сделаны конституционными юристами, бывшими членами высшего суда, этот орган является консультативным, и он не ведёт к изменению любого из парламентских процессов», — заявил Альбаниз, пообещав, что конституция Австралии будет соблюдаться.

Ранее Ховард отметил, что орган по защите прав аборигенов будет оказывать «принудительное влияние» на политику правительства.

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