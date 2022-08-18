Астана, 18 августа, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Депутаты городского собрания (маслихата) Нур-Султана выступили за ужесточение мер по наказанию за плевки на улицах. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба маслихата.

(сс) jtstewart Нур-Султан

Отмечается, что в столице Казахстана для выявления плюющихся водителей будут привлекать камеры видеонаблюдения. Нарушителей будут вычислят по номерам автомобилей.

«Жители, которые стали свидетелями подобных правонарушений, могут обратиться в правоохранительные органы — для подтверждения необходимо будет приложить фото или видеозапись нарушения», — говорится в пресс-службе.

Сообщается, то плевки на улице не только портят вид города, но и создают риск распространения болезней. Штрафы за это есть, но требуется усилить контроль.