Новосибирск, 18 августа, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Новосибирской области начата проверка по факту загрязнения окружающей среды на территории картонно-бумажного комбината. Доследственная проверка проводится по статье «Загрязнение вод и атмосферы». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Цитата из м/ф «Это Совсем не про то». Реж. Александр Федулов. 1984. СССР Экология

По данным ведомства, 18 августа 2022 года на личном приёме к исполняющему обязанности руководителя новосибирского управления СК России Виталию Зарипову обратилась инициативная группа жителей города Обь. Они попросили назначить проверку по факту загрязнения окружающей среды Новосибирским картонно-бумажным комбинатом, расположенным в посёлке Красный Яр — по факту создания на территории комбината оврага предположительно с производственными отходами.

Отмечается, что в рамках проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего. По её результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.