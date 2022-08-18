Москва, 18 августа, 2022, 11:02 — ИА Регнум. С помощью мобильного приложения «Метро Москвы» появилась возможность купить билеты на столичный речной транспорт. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Василий Иванов ИА REGNUM Северный речной вокзал

«В приложении «Метро Москвы» появилась новая функция. Теперь с его помощью можно приобрести билеты на речной транспорт. Услуга доступна для всех пользователей приложения. Они могут быстро выбрать маршрут, дату и время поездки на речном трамвае или теплоходе и моментально оплатить проезд», — говорится на сайте.

Отмечается, что на данный момент в продаже есть билеты на 11 маршрутов на речных трамваях и теплоходах: семь прогулочных, три банкетных и один маршрут-переправа. Желающие смогут приобрести билеты на маршруты «Северный», «Коломенский», «Круговой», «Центральный», «Исторический», «Серебряный бор», «Северный речной вокзал — Химки» или воспользоваться переправой от Северного речного вокзала до причала Захарково.

Приобрести билет можно при помощи банковской карты.