Москва, , 10:59 — REGNUM В самое ближайшее время в экономике еврозоны будет наблюдаться достаточно серьезная стагнация. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

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«Есть определенные технологические условия производства, которые завязаны на природные ресурсы, а основным их поставщиком для большинства европейских стран является Россия, причем речь не только об углеводородах. Это металл, продукты питания, удобрения. Все это также сказывается на общей ситуации в экономике. Плюс уход с российского рынка — это снижение объемов производства. По всем этим причинам мы с вами сможем наблюдать в самое ближайшее время достаточно серьезную стагнацию европейской экономики», — полагает Твердохлеб.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что рецессия в экономике Еврозоны будет только усиливаться.

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