Астана, 18 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Один из трёх ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана Атырауский НПЗ значительно сократит производство топлива с сентября по октябрь из-за необходимости провести ремонт. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба министерства энергетики республики.

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«Завод продолжит работать на 50 — 70% мощности, полной остановки объектов не будет», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, полная остановка завода не понадобится, благодаря, двухпоточной схеме переработки нефти, которую используют на НПЗ. Схема позволяет останавливать и запускать объекты предприятия по очереди, а не одновременно.

Напомним, в конце 2021 года тогдашний министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев поручил разработать план проведения ремонтных работ на НПЗ республики на пять лет. Он заявил, что в 2021 году заводы не смогли обеспечить внутренний рынок топливом. В этом году в стране начались перебои с поставками дизельного топлива.