Канберра, , 11:06 — REGNUM Лидер оппозиции Питер Даттон считает, что бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сделал «неправильный выбор», тайно получив пять министерских портфелей. Более того, по его словам, в Либеральной партии, которую когда-то возглавлял сам Моррисон, недовольны поведением предыдущего премьер-министра. Об этом Даттон заявил 18 августа в эфире радиостанции 2GB.

Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон Australian Embassy Jakarta

Выступая перед журналистами, Даттон подчеркнул, что Моррисону «было неуместно брать на себя такие полномочия».

«Бывший министр Бриджит Маккензи призвала Моррисона извиниться перед [экс-главой МВД Карин] Эндрюс, заявив, что это было бы правильным. Она также говорит, что действия Моррисона были нарушением соглашения, по которому работала «Коалиция». Права ли Маккензи?» — спросил ведущий.

«Мои коллеги справедливо возмущены и обижены, и я это понимаю. Скотт поступил неправильно», — ответил нынешний лидер Либеральной партии Австралии.

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