Канберра, 18 августа 2022, 11:06 — REGNUM Лидер оппозиции Питер Даттон считает, что бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сделал «неправильный выбор», тайно получив пять министерских портфелей. Более того, по его словам, в Либеральной партии, которую когда-то возглавлял сам Моррисон, недовольны поведением предыдущего премьер-министра. Об этом Даттон заявил 18 августа в эфире радиостанции 2GB.
Выступая перед журналистами, Даттон подчеркнул, что Моррисону «было неуместно брать на себя такие полномочия».
«Бывший министр Бриджит Маккензи призвала Моррисона извиниться перед [экс-главой МВД Карин] Эндрюс, заявив, что это было бы правильным. Она также говорит, что действия Моррисона были нарушением соглашения, по которому работала «Коалиция». Права ли Маккензи?» — спросил ведущий.
«Мои коллеги справедливо возмущены и обижены, и я это понимаю. Скотт поступил неправильно», — ответил нынешний лидер Либеральной партии Австралии.
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