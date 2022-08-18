Екатеринбург, 18 августа, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не увидел искажения истории в книге «Полынная ёлка» екатеринбургского автора Ольги Колпаковой. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Книги

По словам главы региона, книга несёт в себе только благие намерения и способна привить детям необходимые духовные ценности. «Книги — особенно такие — должны оставаться и в библиотеках, и в школах, и в программе для внеклассного чтения», — подчеркнул Куйвашев.

Отметим, произведение было написано и издано ещё в 2017 году. До лета 2022 года оно находилось в списке внеклассного чтения школьников. Но затем был повышен ценз книги (с 12+ до 18+). Причиной стала экспертиза одного из доцентов Уральского государственного университета. Он нашёл в повести оправдание наступления фашистов.

Желая доказать отсутствие искажения исторических фактов в книге, Ольга Колпакова обратилась за экспертизой в Институт русской литературы Российской академии наук. Там не нашли в повести ничего, запрещающего её к чтению.