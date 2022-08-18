Москва, 18 августа, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Граждане Евросоюза должны наказать «за очевидную глупость» своё руководство. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Мы, конечно, хотим мирного сотрудничества, торговли, обменов и прочих нормальных для всех вещей. Ни от кого не закрываемся, поддерживаем любые здравые предложения. Правда, в свою очередь хотели бы увидеть, как граждане Европы не просто высказывают тихое недовольство действиями своих правительств, но и говорят что-то более внятное. Например, призывают их к ответу, наказывая за очевидную глупость. Тем более если «плата за европейскую демократию» — холод в квартирах и пустые полки в холодильниках, такая «демократия» — для безумных», — написал Медведев.

По его словам, ровно по этой причине четыре кабинета министров в Евросоюзе «за короткий срок в отставку уже ушли»: «Туда им и дорога. И это явно не конец. Голоса избирателей — мощный рычаг воздействия даже на самых отмороженных политиканов».

Он призвал граждан ЕС «действовать»: «Не молчите. Призовите своих недоумков к ответу. И мы вас услышим. Выгода очевидна — зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей».