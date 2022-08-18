Канберра, 18 августа, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, скорее всего, нарушил соглашение, по которому была сформирована «Коалиция», когда он в тайне ото всех был приведён к присяге и получил полномочия пяти федеральных министров. Об этом 18 августа в эфире радиостанции ABC заявила лидер фракции Национальной партии Австралии Бриджит Маккензи.

JJ Harrison Парламент Австралии. Канберра

Лидер фракции Национальной партии в Сенате Бриджит Маккензи, которая сама была бывшим министром в кабинете Моррисона, заявила, что его действия демонстрируют неуважение к её партии.

«Меня как лидера фракции националистов в Сенате беспокоит то, что его действия нарушили соглашение, по которому действует «Коалиция», — заявила она в эфире ABC.

Напомним, что Скотт Моррисон руководил коалиционным правительством, состоящим из его собственной Либеральной партии и членов Национальной партии Австралии.