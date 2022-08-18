Рига, 18 августа, 2022, 10:21 — ИА Регнум. На территории Латвии снесли монумент, установленный в честь погибшего советского дипломатического курьера Теодора Нетте. Об этом 18 августа сообщает Baltnews.

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По информации СМИ, работы по сносу монумента в населённом пункте Икшкиле проводились ночью. Ранее решение было принято думой Огрского края.

Нетте убили в 1926 году во время выполнения задания, на него напали литовские бандиты. Находившийся с ним его коллега Иоганн Махмасталь получил ранение.