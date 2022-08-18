Нефтеюганский район, Югра, , 10:11 — REGNUM В Югре при наезде автобуса на стоящий КАМАЗ пострадали четыре человека. Об этом сообщила 18 августа пресс-служба УГИБДД по ХМАО.

На месте происшествия Пресс-служба УГИБДД по ХМАО

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 17 августа на 837 км автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе. Предварительно установлено, что управляя автобусом «ПАЗ» 53-летний водитель не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на стоящиё на обочине дороги «КамАЗ».

В результате ДТП оба водителя и два пассажира автобуса получили травмы.

Всего за 17 августа в Югре зарегистрировано шесть ДТП, в которых восемь человек получили травмы, в том числе два несовершеннолетних пешехода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, восемь человек пострадали в дорожной аварии с микроавтобусом на трассе в Марий Эл.

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