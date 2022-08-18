Москва, 18 августа, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В результате применения оперативно-тактической авиации ВКС России 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность, сообщили 18 августа в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«Противник несёт значительные потери. В результате применения оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Авдеевки 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что потери личного состава батальона превысили 60%. Командованием оперативно-тактической группы «Донецк» остатки батальона выведены в тыл для переформирования, заключили в Минобороны.

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