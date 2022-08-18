Канберра, , 10:09 — REGNUM Если верить словам бывшего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, то он извинился перед экс-главой министерства внутренних дел Карен Эндрюс за то, что тайно назначил себя на её должность. Однако утром 18 августа Эндрюс, появившаяся в эфире телеканала Sky News, это опровергла.

Австралия

На этой неделе стало известно, что Моррисон тайно принёс присягу и получил полномочия пяти федеральных министров в свою бытность главы федерального правительства, не уведомив об этом своих коллег. В этой связи Эндрюс призвала Моррисон покинуть парламент Австралии и сказала, что тот факт, что её держали в неведении, был «позорным».

После заявления Эндрюс с публичным комментарием выступил лидер оппозиции Питер Даттон, который сказал, что Моррисон должен взять трубку и поговорить с Эндрюс.

По прошествии небольшого времени Моррисон всё же поговорил с Эндрюс и извинился за то, что тайно назначил себя на её должность, что подтвердили в его офисе.