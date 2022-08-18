Москва, 18 августа, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Пик роста напряженности на рынке труда в России может произойти в конце 2022 — начале 2023 года. Такой прогноз даёт Минтруд, говорится в проекте распоряжения правительства РФ.

Министерство труда и социальной защиты Калужской области Рынок труда

Уточняется, что смещение пика роста напряженности на рынке труда произойдет с учетом изменения ситуации с занятостью населения в условиях введения внешнего санкционного давления.

При этом в документе отмечается, необходимо своевременно принять меры по поддержке занятости населения и рынка труда. В связи с ликвидацией предприятий и увольнением работников, необходимо оказать поддержку тем, кто потерял работу.

Как сообщало ИА REGNUM, в России уровень безработицы по итогам 2022 года будет таким же, как в 2021 году.

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