Маймана, Афганистан, 18 августа, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Затея десятилетнего ребёнка поиграть с автоматом Калашникова в афганской провинции Фарьяб привела к стрельбе и гибели другого ребёнка. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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По данным источников, этот инцидент произошёл в кишлаке Хаштим уезда Кохистан.

Уточняется, что сын талибского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) солдата вынес автомат из комнаты отца и случайно застрелил своего товарища. Источники сообщают, что это трагическое событие произошло во время игры и не было преднамеренным.

Отметим, что наличие оружия в домах и небрежное обращение с ним время от времени приводят к подобным инцидентам.