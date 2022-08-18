Ростов-на-Дону, 18 августа, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Россию за сутки прибыли ещё более 20,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 18 августа информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 20,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, беженцы из Мариуполя, нашедшие временный приют в Псковской области, вернулись домой. Помощь им оказали донские спасатели, сопроводив 57 человек, в том числе шесть детей и два маломобильных гражданина до пункта пропуска Весело-Вознесенка. К местам постоянного проживания людей сопроводили сотрудники МЧС Донецкой Народной Республики.

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