Москва, 18 августа, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Россия в июле перенаправила весь уголь, от которого отказались страны Евросоюза в Китай и Индию, передают 18 августа «Ведомости» со ссылкой на обзор экспертов Центра развития энергетики (ЦРЭ.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Из-за санкций ЕС поставки российского угля в июле могли снизиться примерно на 3 млн тонн, но падение в основном было компенсировано перенаправлением объемов на Восток.

Так, поставки угля в Китай выросли на 42%, в Индию — на 60%. В КНР по морскому пути было поставлено 6,7 млн тонн, в Индию — 2 млн тонн угля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Европе вступило в силу эмбарго на поставки угля из России.

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