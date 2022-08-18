Донецк, 18 августа, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли четыре населённых пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом 18 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном штабе по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 7:35 с позиций в Курдюмовке киевские силовики атаковали Гольмовский, выпустив шесть снарядов калибра 152 мм.

В 7:45 из Валентиновки открыли огонь по Новобахмутовке, выпустив восемь мин калибра 120 мм.

В это же время из Красногоровки стреляли по Петровскому району Донецка, выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

В 7:50 нанесён миномётный удар по Горловке, из Дылеевки выпущено четыре мины калибра 120 мм.