Пекин, 18 августа, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Китайские производители стекла активно готовят производство стеклянных бутылок для удовлетворения мирового спроса, особенно в области фармацевтики, поскольку немецкие производители стеклянных сталкиваются с риском сокращения производства и остановок из-за растущего энергетического кризиса в Европе, что еще раз демонстрирует вклад Китая в стабилизацию глобальных промышленных цепочек, сообщает 17 августа газета Global Times.

Вакцина

Поскольку Европа сталкивается с перебоями в поставках природного газа из-за напряженности в отношениях между Россией и Украиной, ряд западных СМИ предупредили о приостановке и даже остановке работы немецких производителей стекла. Немецкое местное СМИ thelocal.de опубликовало статью под названием «Газовый кризис толкает немецкого стеклодува на край пропасти» со ссылкой на ветерана отрасли, заявившего, что «если произойдет остановка поставок газа, тогда производство стекла, скорее всего, исчезнет из Германии».

Эксперты отметили, что для изготовления стекла песок нагревается до 1500-2000 °C, а газ является предпочтительным источником энергии.

«Таким образом, нехватка природного газа в Германии может оказать большое влияние на стекольную промышленность страны», — заявил Global Times аналитик по энергетике по фамилии Гуан.

Однако трудности, с которыми сталкивается стекольная промышленность Германии, могут сказаться на глобальной производственной цепочке, особенно в секторе, связанном с фармацевтикой. На долю SCHOTT AG, одного из крупнейших производителей нейтрального боросиликатного стекла, которое используется в фармацевтической промышленности в контейнерах для лекарств и вакцин, приходится около 50% мирового рынка флаконов для вакцин.

Крупнейшая в мире производственная площадка компании находится в Майнце, Германия, а это означает, что, если поставки газа в Европу не улучшатся, мировые запасы вакцинных флаконов станут еще более дефицитными. В последние годы китайские производители стекла стали надежной опорой для глобального производства флаконов для вакцин. Ряд китайских компаний добились технологических прорывов в производстве нейтрального боросиликатного стекла и создали производственные мощности.

По данным Китайской ассоциации вакцин, годовой объем производства флаконов с вакцинами в Китае может достичь 8 млрд единиц. Столкнувшись с потенциальным глобальным дефицитом флаконов для вакцин, китайские производители активно готовили производственные мощности для удовлетворения растущего рыночного спроса.

«В настоящее время мы получили заказы из европейских стран, количество заказов и запросов растет. Компания обладает достаточными производственными мощностями для удовлетворения спроса на зарубежном рынке», — сообщила Global Times представитель компании Shandong Pharmaceutical Glass Co.

Другое стекольное предприятие, пожелавшее остаться неназванным, заявило, что ему известно о нехватке стеклянных бутылок в Германии, и недавно получило запросы из Европы, в связи с чем она готовится наращивать поставки. Стекольная промышленность Китая переживает бурное развитие. По данным China Daily Glass Association, объем производства изделий из стекла повседневного использования и стеклянной тары в первой половине 2021 года достиг 13,7 млн тонн, что на 15,70% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость экспорта стекольной промышленности повседневного использования составила $3,49 млрд, увеличившись на 52,06%.

«В 2021 году, перед лицом многочисленных проблем, включая COVID-19, отрасль добилась высоких темпов роста производства и экспорта в годовом исчислении. Вступая в 2022 год, в сочетании с эффективным сдерживанием вируса, центральные и местные органы власти усилили поддержку малых предприятий, в том числе стекольной промышленности, для решения их проблем», — говорится в отчете ассоциации.

Иностранные предприятия также придерживаются оптимистичного взгляда на стекольную промышленность Китая. SCHOTT AG открыла новый завод в Восточно-китайской провинции Чжэцзян в июне 2021 года с производственной мощностью 20 000 тонн после завершения первого этапа.

«Открытие завода устранит нехватку на рынке флаконов для вакцин и гарантирует стабильные поставки нейтрального боросиликатного стекла, обеспечивая большую поддержку мировым антивирусным действиям», — заявили в компании.