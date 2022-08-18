Кишинёв, , 08:54 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду и её партия «Действие и солидарность» (ПДС) стараются всеми силами сохранить мир в республике, а экс-президент страны, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон так бы не поступил на её месте. Это заявление Санду сделала 17 августа в интервью интернет-порталу esp.

Майя Санду Иван Шилов © ИА REGNUM

Она считает, что Додон, если бы возглавлял страну, развязал бы войну Молдавии с Украиной.

«Если бы сегодня господин Додон был президентом Молдавии. Тогда он бы помог России, Россия смогла бы использовать Молдавию» — сказала президент.

Санду не стала объяснять почему она так считает, но уверена, что при Додоне в Молдавии якобы не было мира.

Стоит отметить, что Санду и члены её партии ранее неоднократно заявляли, что нужно усиливать молдавскую армию с помощью сотрудничества с НАТО. Додон и другие лидеры Партии социалистов упрекают власти в отходе от принципа нейтралитета, заложенного в конституции республики. Депутаты от ПСРМ предложили в парламенте законопроект, закрепляющий нейтральный статус страны, но большинство от ПДС отказалось за него голосовать.

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