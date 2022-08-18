Брюссель, , 08:52 — REGNUM Объемы военной помощи от Европейского союза сокращаются с самой весны, сообщает со ссылкой на данные аналитического центра 17 августа Politico.

Провокаторы Цитата из кф «Стачка». Реж. Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров. 1924. СССР

По данным Кильского института мировой экономики, ЕС урезает объемы поставок военной помощи и гарантий, а в июле европейские страны не предложили Киеву никаких новых гарантий.

Такое положение вещей является признаком того, что, несмотря на исторические сдвиги в европейской оборонной политике, когда такие страны, как Франция и Германия, сопротивлялись поставке оружия Украине, военная помощь бывшей советской республике может значительно сократиться как раз в тот момент, когда Киев, как указывает Politico, начнет »решающее контрнаступление».

Кристоф Требеш, глава научной группы института, составившей доклад «Отслеживание поддержки Украины», указал на то, что данные организации показывают, что с конца апреля европейские обязательства по военной помощи Украине имеют тенденцию к снижению.

«Несмотря на то, что конфликт вступил в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли», — сказал он.

И хотя представители стран Запада провели на прошлой неделе встречу в датской столице, на которой были сделаны обещания о выделении Киеву €1,5 млрд, Требеш подчеркнул, что это сумма «мизерна по сравнению с тем, что было собрано на предыдущих конференциях». По его же мнению, европейские страны должны рассматривать конфликт на Украине как нечто, схожее с кризисом еврозоны или пандемией коронавируса, двумя событиями, которые побудили континент выделить сотни миллиардов на меры экстренного финансирования.

«Если сравнить скорость, с которой выделялись деньги, и выделяемые суммы, с тем, что предлагается для Украины, по сравнению с этим это крошечная сумма», — сказал он.

Требеш указал на фонд восстановления после пандемии ЕС, в рамках которого было выделено примерно €800 млрд в виде займов и грантов. Общая европейская помощь Украине пока составляет лишь малую часть этой суммы.

«Я бы сказал, что это на удивление мало, учитывая, что поставлено на карту», — сказал он.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс недавно сказал POLITICO, что такие страны, как Франция и Германия, должны сделать больше для борьбы Украины с Россией.

«Если мы хотим, чтобы конфликт закончился как можно скорее, они должны спросить себя, достаточно ли они делают?» — он сказал.

Пабрикс призвал европейские страны следовать примеру ряда стран Центральной Европы. Он особенного указал на Польшу, Словакию и Чешскую Республику.

Бывший министр обороны Эстонии Рихо Террас, ныне член Европарламента, сказал, что Европе нужно «проснуться», утверждая, что до победы над Россией не будет мира.

С резкими обвинениями в свой адрес столкнулась, в частности, Германия, которая не спешит поставлять европейским странам современные танки в обмен на устаревшие, которые должны быть отправлены Украине. Даниэль Фиотт, аналитик в области обороны Европы из Vrije Universiteit Brussel, подчеркнул, что обещания ничего не значат, если они не будут реализованы на местах.

«Украине нужно оборудование, а не громкие слова», — сказал он.

По словам Фиотта, ближайшие недели и месяцы покажут истинность политического и экономического авторитета Европы.