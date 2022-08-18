Вопреки громким обещаниям, ЕС сокращает военную помощь Украине — Politico
Брюссель, 18 августа, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Объемы военной помощи от Европейского союза сокращаются с самой весны, сообщает со ссылкой на данные аналитического центра 17 августа Politico.
По данным Кильского института мировой экономики, ЕС урезает объемы поставок военной помощи и гарантий, а в июле европейские страны не предложили Киеву никаких новых гарантий.
Такое положение вещей является признаком того, что, несмотря на исторические сдвиги в европейской оборонной политике, когда такие страны, как Франция и Германия, сопротивлялись поставке оружия Украине, военная помощь бывшей советской республике может значительно сократиться как раз в тот момент, когда Киев, как указывает Politico, начнет «решающее контрнаступление».
Кристоф Требеш, глава научной группы института, составившей доклад «Отслеживание поддержки Украины», указал на то, что данные организации показывают, что с конца апреля европейские обязательства по военной помощи Украине имеют тенденцию к снижению.
И хотя представители стран Запада провели на прошлой неделе встречу в датской столице, на которой были сделаны обещания о выделении Киеву €1,5 млрд, Требеш подчеркнул, что это сумма «мизерна по сравнению с тем, что было собрано на предыдущих конференциях». По его же мнению, европейские страны должны рассматривать конфликт на Украине как нечто схожее с кризисом еврозоны или пандемией коронавируса — двумя событиями, которые побудили континент выделить сотни миллиардов на меры экстренного финансирования.
Требеш указал на фонд восстановления после пандемии ЕС, в рамках которого было выделено примерно €800 млрд в виде займов и грантов. Общая европейская помощь Украине пока составляет лишь малую часть этой суммы.
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс недавно сказал POLITICO, что такие страны, как Франция и Германия, должны сделать больше для борьбы Украины с Россией.
Пабрикс призвал европейские страны следовать примеру ряда стран Центральной Европы. Он особенного указал на Польшу, Словакию и Чешскую Республику.
Бывший министр обороны Эстонии Рихо Террас, ныне член Европарламента, сказал, что Европе нужно «проснуться», утверждая, что до победы над Россией не будет мира.
С резкими обвинениями в свой адрес столкнулась, в частности, Германия, которая не спешит поставлять европейским странам современные танки в обмен на устаревшие, которые должны быть отправлены Украине. Даниэль Фиотт, аналитик в области обороны Европы из Vrije Universiteit Brussel, подчеркнул, что обещания ничего не значат, если они не будут реализованы на местах.
По словам Фиотта, ближайшие недели и месяцы покажут истинность политического и экономического авторитета Европы.