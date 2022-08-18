Вашингтон, 18 августа, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Из-за боязни того, что эти меры не будут поддержаны, в ряде случаев западные страны не предлагают вводить новые антироссийские санкции. Об этом 18 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере дипломатии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«В некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь низкой поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосовании сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против Москвы», — говорится в публикации.

Также указывается, что странам Запада становится всё труднее находить поддержку других стран в своём противостоянии с Россией. При этом добавляется, что голосование по резолюции в ООН в марте 2022 года стало свидетельством того, что ряд государств не намерен обострять свои отношения с российской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Эстонии 18 августа вступило в силу распоряжение правительства, ограничивающее выдачу виз гражданам России. Также документ запрещает жителям РФ въезд в Эстонию по шенгенской визе, выданной в стране.